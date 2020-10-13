Президент РФС поздравил молодежную сборную с выходом на Евро-2021

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков во вторник, 13 октября, поздравил молодежную сборную страны с выходом в финальную стадию чемпионата Европы – 2021.

«Поздравляю нашу молодежную сборную с выходом в финальную часть чемпионата Европы по футболу впервые с 2013 года. На протяжении всего отборочного цикла команда Михаила Галактионова показывала стабильную игру и по праву завоевала путевку в решающую стадию турнира в Венгрии и Словении», ― сказал он газете «Спорт-Экспресс».

Дюков подчеркнул, что в следующем году россияне будут болеть не только за национальную сборную, на и за молодежную команду.

Ранее в этот день стало известно, что молодежная сборная России по футболу обыграла команду Латвии со счетом 1:4 и вышла в финальную стадию чемпионата Европы – 2021 (U-21).

Сборная России набрала 23 очка в 10 играх отборочного турнира, обеспечив себе первое место в квалификационной группе. Финальная стадия молодежного чемпионата Европы пройдет в июне 2021 года в Венгрии и Словении.

В прошлый раз российская молодежка принимала участие в континентальном первенстве в 2013 году. Тогда подопечные Николая Писарева заняли последнее место в группе, проиграв Испании, Нидерландам и Германии.