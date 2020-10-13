Посол РФ в США оценил влияние антироссийской риторики на диалог между странами

Москва надеется, что антироссийская риторика в США не приведет к дополнительным ударам по двусторонним отношениям. Об этом 13 октября, выступая на видеоконференции с представителями Международной ассоциации городов-побратимов, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Российская карта продолжает активно разыгрываться в предвыборной борьбе, не смолкают голословные обвинения в нашем «вмешательстве» в демократические процессы. Тем не менее надеемся, что здравый смысл возобладает и антироссийская риторика не конвертируется в дополнительные удары по отношениям», — сказал он.

Антонов отметил, что в преддверии президентских выборов в США рассчитывать на изменение ситуации не приходится.

Ранее в пятницу глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва придерживается антиутопического сценария развития истории человечества. В качестве примера министр вспомнил шутку о стихотворении Николая Некрасова «Дедушка Мазай и зайцы».

«Посмотрев еще раз на название [доклада] — «Утопия многообразного мира» — вспомнилась недавняя шутка в интернете о том, что «Муму» (произведение И. Тургенева. — Ред.) — это утопический сценарий, а вот «Дед Мазай и зайцы» — он антиутопический. Мы точно хотим выбрать антиутопическую перспективу, которая нам гораздо ближе», — сказал он.

Министр в тоже время подтвердил, что у человечества нет «дедов Мазаев» и вспомнил пословицу, что «Дело спасения утопающих — дело самих утопающих».