Эксперты рассказали о причинах остановки Кипром выдачи «золотых паспортов»

Приостановление Кипром с 1 ноября программы предоставления гражданства в обмен на инвестиции в экономику является лишь первым шагом к «чистке» обладателей так называемых золотых паспортов. Таким мнением с «Известиями» поделились несколько экспертов во вторник, 13 октября.

За семь лет действия программы республика выдала 4 тыс. паспортов и привлекла €6 млрд инвестиций. Ее основное условие — инвестиции в недвижимость в размере €2 млн на пять лет. Как отметила эксперт международной компании BEYOND Residence & Citizenship Екатерина Исаева, в мире существует более 100 программ получения гражданства за инвестиции, но именно кипрская и мальтийская являются легитимными и последняя уже временно приостановлена из-за исчерпания квоты на выдачу паспортов.

Главными участниками программы Кипра являются именно россияне, так как процент отказов для граждан РФ там сравнительно низкий, отметила Исаева.

Само по себе кипрское гражданство никаких экономических выгод не несет. Его приобретали по большей части для того, чтобы было проще перемещаться по миру и обеспечить себе «убежище» в случае уголовного преследования в России, заявил ведущий юрист «Пепеляев Групп» Андрей Кириллов.

Партнер КПМГ в России и СНГ Онат Подниек полагает, что причин отказала Кипра от программы выдачи паспортов существует сразу несколько. Среди них давление со стороны ЕС и скандалы с получением паспортов людьми с сомнительным прошлым.

Подробнее читайте в материале «Известий»: Паспорт в стол: чем чреват отказ Кипра давать гражданство за вложения