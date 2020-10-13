Валуев оценил шансы Гассиева в поединке с Джонсоном

Россиянин Мурат Гассиев одержит победу над американцем Кевином Джонсоном в боксерском поединке. Таким мнением поделился с РЕН ТВ 13 октября бывший чемпион мира по боксу, депутат Госдумы Николай Валуев.

По словам бывшего спортсмена, самое главное — чтобы россиянина не беспокоила травма.

«Всё очень как-то так сложно, потому что эта травма мешала ему не раз выйти в ринг во время подготовки», — отметил Валуев.

Как добавил политик, соперник Гассиева находится в неплохой форме, но у россиянина есть все шансы его победить.

Ранее в этот же день глава Лиги смешанных единоборств Федор Рыжов поделился мнением, что бывший чемпион мира по версии IBF и WBA в первом тяжелом весе Гассиев победит Джонсона.

Со своей стороны, американец заявил, что россиянин напуган, и предупредил Гассиева, что ему лучше готовиться к другому бою, потому что предстоящая схватка окончится для соперника плохо.

Бой Гассиева и Джонсона назначен на 31 октября и пройдет в Сочи. На нем определится чемпион по версии WBA International.

Турнир проводит Федерация бокса России. Этот выход на ринг для россиянина станет дебютным в супертяжелом весе.