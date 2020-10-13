Более 60 жителей Омской области пострадали от укусов клещей за неделю

В Омской области 63 человека за неделю пострадали от укусов клещей. С начала года зарегистрировано почти 5,8 тыс. обращений к медикам.

По данным Роспотребнадзора, в 2020 году число укусов клещей превышает средние многолетние показатели в 1,2 раза. Об этом сообщает ИА «Омскрегион». При этом специалисты отмечают снижение активности вредителей в октябре.

В лаборатории исследовали 99,9% клещей, снятых с пострадавших. 7% клещей оказались переносчиками боррелиоза, еще 1,8% — клещевого энцефалита.

Прививки против энцефалита поставили более 64 тыс. человек.

30 сентября сообщалось о проведении осенней акарицидной обработки в парках и скверах в Омске. Особое внимание специалисты уделяли зонам с большим пешеходным трафиком.