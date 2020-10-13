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Очевидец рассказал о попытке подозреваемого в убийствах в Бору застрелить ребенка

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Подозреваемый в убийстве трех человек в Нижегородской области пытался застрелить маленького ребенка и 97-летнюю женщину. Об этом 13 октября сообщило «РИА Новости» со ссылкой на очевидцев происшествия.

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«Он шел и стрелял. Люди, кто понял, что происходит, прятались. Народ был на улицах — четыре часа, еще светло. Дети были. Мальчик маленький увидел, что он стреляет, закричал сильно и побежал. Он в него стрелял, но не попал», — рассказала Надежда Кузьмичева.

Она также рассказала, что молодой человек открыл огонь по балкону в доме напротив, где сидела 97-летняя Раиса Денисовна. Пенсионерка показала пулевые отверстия в окнах, которые заклеил скотчем ее внук, приехавший из города.

«Я сидела на балконе, только встала — как бахнуло вдруг <…> А меня как меня Бог увел — цела», — рассказала она.

Инцидент произошел накануне. Предположительно, 18-летний Даниил Монахов поссорился с бабушкой, после чего выстрелил в пенсионерку, в ее соседа, а затем открыл огонь по людям на автобусной остановке в поселке Большеорловское Борского района.

Погибли три человека, еще трое получили тяжелые ранения и были госпитализированы, в том числе и бабушка нападавшего. Пенсионерке провели операцию, ее состояние оценивается как крайне тяжелое.

Тело самого стрелка обнаружили утром 13 октября в лесополосе. По предварительным данным, он покончил с собой. Юноше проведут посмертную психолого-психиатрическую экспертизу.

Возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц (ч. 2 ст. 105 УК РФ). СК также проверит законность выдачи оружия подозреваемому. В пресс-службе Росгвардии сообщали, что он является законным владельцем охотничьего гладкоствольного ружья с 17 сентября.

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