В СК рассказали о депрессии у подозреваемого в убийстве под Нижним Новгородом

Подозреваемый в убийстве трех человек в Нижегородской области, наблюдался у врача из-за депрессии. Об этом во вторник, 13 октября, сообщили в Следственном комитете России.

«Следствием установлено, что в подростковом возрасте подозреваемый проявлял агрессию и на своей странице в социальной сети публиковал посты в поддержку деструктивных течений. Также установлено, что молодой человек наблюдался у врача по поводу его депрессивного состояния», — отметили в ведомстве.

При этом подросток не состоял на учете у психиатра, а указанные обстоятельства не помешали ему в последующем получить разрешение на ношение огнестрельного охотничьего оружия без необходимого медосмотра.

«В связи с полученными сведениями о халатности должностных лиц при выдаче разрешений на ношение огнестрельного оружия 18-летнему подозреваемому, а также непроведении в отношении него достаточной профилактической работы возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 293 УК РФ», — добавили в СК.

Инцидент произошел накануне. Предполагается, что подозреваемый, 18-летний Даниил Монахов, поссорился с бабушкой, после чего выстрелил в пенсионерку, в ее соседа, а затем открыл огонь по людям на автобусной остановке в поселке Большеорловское Борского района.

Погибли три человека, еще трое получили тяжелые ранения и были госпитализированы, в том числе и бабушка нападавшего. Пенсионерке провели операцию, ее состояние оценивается как крайне тяжелое.

Тело самого стрелка обнаружили утром 13 октября в лесополосе. По предварительным данным, он покончил с собой. Юноше проведут посмертную психолого-психиатрическую экспертизу.

Возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц (ч. 2 ст. 105 УК РФ). СК также проверит законность выдачи оружия подозреваемому. В пресс-службе Росгвардии сообщали, что он является законным владельцем охотничьего гладкоствольного ружья с 17 сентября.