Более 115 тыс. т овощей собрали в Липецкой области

Аграрии собрали более 115 тыс. различных овощей в Липецкой области. Новый урожай превышает прошлогодние показатели почти на треть.

Овощи закрытого грунта производят в четырех тепличных комплексах региона. На производствах собрано 104,7 тыс. т огурцов, томатов и баклажанов. Это на 33% больше, чем за аналогичный период 2019 года, сообщает LipetskMedia.

Кроме того, продолжается уборка овощей открытого грунта в девяти районах Липецкой области. На текущий момент собрано 11 тыс. т лука, кабачков, моркови, огурцов и чеснока. Всего убрано около 60% площадей.

Ранее сообщалось, что в Липецке до конца года будет налажено производство замороженных овощей. Продукцию выпустят под брендом «4 сезона». Объем инвестиций в проект составит 1,6 млрд рублей.