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Боец ММА прокомментировал заявления Джонсона в адрес Гассиева

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Американец Кевин Джонсон своими заявлениями пытается заставить нервничать российского боксера Мурата Гассиева. Такое мнение во вторник, 13 октября, высказал чемпион мира и Европы по смешанным единоборствам, советник губернатора Санкт-Петербурга по спорту и молодежной политике Андрей Семенов.

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«Стало популярно выводить соперника на эмоции до боя... Это как бы некий троллинг, вполне возможно. И вопрос стоит так — насколько ты податлив этому троллингу», — сказал Семенов телеканалу РЕН ТВ.

По словам бойца, всё будет решено в ринге, а пока Джонсон пытается «раздергать» Гассиева, чтобы тот был менее сосредоточен на подготовке — и физически, и психологически.

Ранее, 11 октября, Джонсон предложил Гассиеву «закупаться лекарствами» перед их боем, который состоится 31 октября. По словам американца, предстоящий поединок для Гассиева «кончится плохо».

На следующий день Гассиев ответил на угрозы Джонсона приглашением в Северную Осетию.

Гассиев дебютирует в супертяжелом весе 31 октября. Он поборется за титул WBA International с бывшим претендентом на титул чемпиона мира, американцем Кевином Джонсоном. Бой пройдет в Сочи, состав и мейн-кард сейчас формируются.

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