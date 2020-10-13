Гассиеву предрекли победу над Джонсоном

Глава Лиги смешанных единоборств Федор Рыжов считает, что бывший чемпион мира по версии IBF и WBA в первом тяжелом весе Мурат Гассиев одержит победу над своим американским соперником Кевином Джонсоном. Об этом он заявил во вторник, 13 октября, в беседе с телеканалом РЕН ТВ.

«Он (Гассиев) гораздо более техничный, чем Джонсон. И в принципе нельзя сказать, что Джонсон обладает каким-то сверхмощным ударом. Я думаю, что Мурат Гассиев выиграет этот бой. В первой половине боя победит досрочно», — заявил Рыжов.

В этот же день директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный предположил, что если Гассиев «не будет эмоционировать», то он сможет победить Джонсона.

11 октября Гассиев ответил на обращение американского боксера Кевина Джонсона, который пообещал «надрать ему задницу». Россиянин отметил, что постарается сказать всё Джонсону на ринге.

Гассиев дебютирует в супертяжелом весе 31 октября. Он поборется за титул WBA International с бывшим претендентом на титул чемпиона мира — Джонсоном. Бой пройдет в Сочи. Состав и мейн-кард сейчас формируются.

8 октября россиянин заявил, что положительно оценивает свое состояние перед возвращением на ринг. Он отметил, что его пауза в спорте затянулась, он не выступал больше двух лет.

Гассиев рассказал, что готовится к поединку в хорошем настроении. Он добавил, что сейчас испытывает «голод до побед».