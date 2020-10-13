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Экс-глава Дагестана избран врио замсекретаря генсовета «Единой России»

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Бывший глава Дагестана Владимир Васильев избран временно исполняющим обязанности замсекретаря генсовета «Единой России». Об этом 13 октября сообщил секретарь генсовета партии Андрей Турчак.

«Решением президиума генсовета Владимир Абдуалиевич Васильев избирается на должность врио замсекретаря генсовета партии. Мы вас поздравляем», — сказал он на заседании президиума генсовета.

Турчак отметил, что Васильев был избран единогласно. Главной его задачей станет формирование списков кандидатов партии на выборы в Госдуму следующего созыва. Турчак выразил уверенность, что «непререкаемый авторитет» позволит Васильеву «взвешенно и справедливо» подойти к этой работе.

29 сентября сообщалось, что Васильев может вскоре покинуть пост главы Дагестана из-за проблем со здоровьем. В правительстве Дагестана позднее опровергли слухи об отставке Васильева, но никаких официальных комментариев по этой теме тогда не прозвучало. Однако, 5 октября президент России Владимир Путин назначил врио главы Дагестана Сергея Меликова.

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