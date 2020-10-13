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Пожарный автомобиль насмерть сбил ребенка в Архангельске

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В Архангельске пожарный автомобиль насмерть сбил ребенка, который переезжал пешеходный переход на самокате. Об этом во вторник сообщает новостной портал 29.ru со ссылкой на пресс-службу МЧС региона.

ДТП произошло на перекрестке проспекта Ломоносова с улицей Воскресенской. Обстоятельства инцидента устанавливаются.

«Факт есть на данный момент: пожарный автомобиль, следуя по Ломоносова, поворачивал. В это время ребенок на самокате переезжал дорогу, машина допустила на него наезд. Там пешеходный переход, регулируемый. Какой там был свет, пока неизвестно нам», — отмечают в пресс-службе.

7 октября сообщалось о ДТП с участием школьной «Газели», трех грузовиков и легкового автомобиля на федеральной трассе «Кавказ» в Дагестане. В результате три человека погибли, 14 человек, включая 10 детей, госпитализированы. Причиной аварии стал выезд одного из грузовиков на встречную полосу. По данным ведомства, мальчик скончался в машине скорой помощи, ему было 10–12 лет.

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