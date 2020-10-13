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Десять комплексов видеофиксации установят в Калужской области в 2021 году

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В Калужской области в 2021 году установят еще 10 комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения. Пять из них появятся в Калуге, сообщает сайт регионального министерства дорожного хозяйства.

Все комплексы будут фиксировать превышение скорости транспорта, а камеры в Обнинске и Калуге также выявлять нарушения правил проезда перекрестка и правил проезда пешеходного перехода, пишет газета «Весть».

В областном центре камеры установят на пересечении улиц Фомушина и 65 лет Победы, в районе дома № 78 на улице Кирова, на пересечении улиц Заводской и Маяковской. Сразу две камеры появятся на Московской.

В Обнинске камеру смонтируют на перекрестке проспекта Ленина и улицы Кутузова. Также комплексы фиксации нарушений ПДД установят в селе Барятино на трассе А-130 Москва–Малоярославец–Рославль, в поселках Юбилейный и Детчино, на 84-м км трассы Калуга–Ферзиково–Таруса–Серпухов.

В 2020 году на территории региона также установили 10 камер.

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