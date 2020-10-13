Боррель заявил о желании ЕС поддерживать контакты с Россией

Евросоюз хочет поддерживать открытыми каналы связи с Россией, а также расширять сотрудничество. Об этом во вторник, 13 октября, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель по итогам беседы с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

«Верховный представитель подтвердил, что ЕС хочет оставить открытыми каналы связи с Россией и расширить сотрудничество по вопросам, которые представляют взаимный интерес», ― говорится в коммюнике Европейской внешнеполитической службы.

Кроме того, подчеркивается, что Евросоюз в диалоге с Россией продолжит отстаивать свои интересы и ценности, в том числе уважение международного права.

Ранее в этот день Лавров в разговоре с Боррелем призвал не нагнетать антироссийских настроений, поскольку это не способствует стабилизации ситуации в Европе.

Министр также подчеркнул, что отношения России и ЕС могут основываться «исключительно на равноправии и взаимном уважении интересов». Поэтому, по его словам, странам, задающим тон в Евросоюзе, следует отказаться «от попыток вести дела с позиций собственного превосходства и признать безальтернативность честного, с фактами в руках диалога».

Также во вторник Боррель подтвердил решение ЕС ввести санкции против РФ из-за блогера Алексея Навального.

Предполагается, что санкции ЕС будут носить индивидуальный характер, затронут девятерых российских представителей и, как предполагается, коснутся традиционной заморозки активов и запрета на въезд в Евросоюз.