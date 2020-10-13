Месячник ГО стартовал в Тамбовской области

В Тамбовской области объявили о начале месячника гражданской обороны. Его проводят в соответствии с распоряжением губернатора. В мероприятиях принимают участие органы местного самоуправления и средства ГУ МЧС.

Как уточняет ИА «Онлайн Тамбов.ру», занятия с руководителями нештатных аварийно-спасательных формирований (НАСФ) будут проходить на базе областного пожарно-спасательного центра.

Также запланировано проведение смотров-конкурсов на лучшее оснащение учебного центра, лучший пункт выдачи средств индивидуальной защиты, лучший приемный пункт и лучший эвакуационный пункт.

Представители спасательной службы по согласованию с органами местного самоуправления проведут проверки систем оповещения об угрозе возникновения ЧС.

Итоги месячника должны подвести 12 ноября.