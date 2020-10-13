Крупный ТЦ в Новотроицке закрыли за нарушение мер по COVID-19

В Новотроицке приостановлена работа торгового центра «Юбилейный». Его закрыли на 12 дней по решению городского суда. В отношении предпринимателя составлен протокол об административном правонарушении.

Как выяснилось во время проверки, предприятие не соблюдало санитарные требования в период пандемии. Факты нарушения гигиенических нормативов выявили сотрудники Роспотребнадзора.

Так, они установили, что в торговом центре не обеззараживался воздух — на рабочих местах и в торговом зале отсутствовали ультрафиолетовые излучатели и рециркуляторы воздуха, пишет РИА «Оренбуржье».

12 октября сообщалось, что в Москве на 90 дней могут закрыть ТЦ «Охотный Ряд». Причина — нарушение мер профилактики коронавируса. Установлено, что в торговом центре, в частности, не обеззараживали воздух. Альтернатива закрытию — штраф в размере до 500 тыс. рублей.