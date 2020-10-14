Работодатели в России осенью стали халатнее относиться к коронавирусу

В России 56% работодателей обеспечили своим сотрудникам все необходимые меры безопасности, связанные с пандемией. Об этом говорится в исследовании аналитического центра «Авито Работа», результаты которого есть в распоряжении «Известий». В опросе участвовали 10 тыс. человек с 1 по 7 октября.

Среди опрошенных 29% признались, что на работе меры безопасности обеспечены частично, а 9% считают, что работодатель не обеспечил им необходимые меры безопасности. 6% респондентов затруднились с ответом.

Осенью работодатели в России стали менее ответственно относиться к защитным мерам по сравнению с июнем, пришли к выводу аналитики.

В начале лета 63% опрошенных из числа работающих отмечали, что их работодатели обеспечили все необходимые меры безопасности. Тогда 29% поделились, что меры приняты лишь частично, еще 5% критиковали работодателя за безразличие к вопросам санитарно-эпидемиологической безопасности, а 2% затруднились ответить.

Лучше всего предосторожности, связанные с пандемией, в настоящее время соблюдаются в Москве. Здесь 65% респондентов считают, что работодатели полностью обезопасили сотрудников.

В Санкт-Петербурге работников, которые так же думают о своем руководстве, насчитали 55%, а в других городах-миллионниках в среднем — 54%.

В целом по России, 50% сотрудников до сих пор продолжают ездить на работу, как обычно, отмечается в исследовании. 13% респондентов совмещают удаленный режим работы с обычным. Они изредка приезжают в офис, магазин, на производство. И лишь 9% работающих россиян трудятся полностью удаленно, заключили аналитики.

Ранее, 9 октября, сервис по поиску работы SuperJob сообщил, что в России количество работодателей, проводящих небольшие сокращения штата в рамках оптимизации численности персонала, с сентября выросло с 7% до 14%.

В свою очередь сервис по поиску работы hh.ru 8 октября сообщил, что к концу этого года сократить часть сотрудников в своем коллективе планирует каждый пятый работодатель — 22%. Из опроса hh.ru для «Известий» следует, что почти каждая десятая организация — 11% — уменьшит размер зарплат.