Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Патрушев обсудил урегулирование в Карабахе с главой МИД Армении
Мир
Лавров допустил возможность прекращения диалога между Россией и ЕС
Мир
Депутат приравнял ультиматум Тихановской к политическому терроризму
Мир
На Украине продлили карантин из-за коронавируса до конца 2020 года
Происшествия
Подозреваемый в расстреле людей под Нижним Новгородом мог взять ружье у отца

Школьную столовую закрыли в Липецке из-за заболевших поваров

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Липецке экстренно закрыли столовую в школе № 23. На больничный ушли сразу все пять сотрудников пищеблока. Из-за того что столовая осталась без поваров, дети получили сухой паек: воду, сок и кондитерские изделия.

В самой школе GOROD48 рассказали, что работники пищеблока — это не сотрудники школы. Они работают в компании «Фьюжн Менеджмент». Пока речь идет об ОРВИ, поскольку в такие короткие сроки о подтверждении другого диагноза речи быть не может, сообщили, в свою очередь, в дирекции филиала ГК «Фьюжн Менеджмент».

Там сказали, что будут ждать результатов тестов на COVID-19. В том случае, если анализы будут положительными, компания за свой счет проведет дезинфекцию пищеблока.

Руководство узнало о том, что у сотрудников поднялась температура за час до начала работы. Именно поэтому было принято решение принять экстренные меры и выдать школьникам продуктовые наборы.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020