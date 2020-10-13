Школьную столовую закрыли в Липецке из-за заболевших поваров

В Липецке экстренно закрыли столовую в школе № 23. На больничный ушли сразу все пять сотрудников пищеблока. Из-за того что столовая осталась без поваров, дети получили сухой паек: воду, сок и кондитерские изделия.

В самой школе GOROD48 рассказали, что работники пищеблока — это не сотрудники школы. Они работают в компании «Фьюжн Менеджмент». Пока речь идет об ОРВИ, поскольку в такие короткие сроки о подтверждении другого диагноза речи быть не может, сообщили, в свою очередь, в дирекции филиала ГК «Фьюжн Менеджмент».

Там сказали, что будут ждать результатов тестов на COVID-19. В том случае, если анализы будут положительными, компания за свой счет проведет дезинфекцию пищеблока.

Руководство узнало о том, что у сотрудников поднялась температура за час до начала работы. Именно поэтому было принято решение принять экстренные меры и выдать школьникам продуктовые наборы.