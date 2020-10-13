Подозреваемый в расстреле людей под Нижним Новгородом мог взять ружье у отца

Подозреваемый в убийстве трех человек под Нижним Новгородом мог взять одно из ружей у отца. Об этом во вторник, 13 октября, сообщает источник в правоохранительных органах.

«На него зарегистрировано одно охотничье ружье. Он взял его и прихватил ружье отца, которое хранилось в одном сейфе», — цитирует ТАСС своего собеседника.

Таким образом, по словам источника, подтверждается версия о том, что молодой человек осознанно шел на преступление, возможно, чтобы убить бабушку из-за конфликта.

Инцидент произошел накануне. Предположительно, 18-летний Даниил Монахов поссорился с бабушкой, после чего выстрелил в пенсионерку, в ее соседа, а затем открыл огонь по людям на автобусной остановке в поселке Большеорловское Борского района.

Погибли три человека, еще трое получили тяжелые ранения и были госпитализированы, в том числе и бабушка нападавшего. Пенсионерке провели операцию, ее состояние оценивается как крайне тяжелое.

Тело самого стрелка обнаружили утром 13 октября в лесополосе. По предварительным данным, он покончил с собой. Юноше проведут посмертную психолого-психиатрическую экспертизу.

Возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц (ч. 2 ст. 105 УК РФ). СК также проверит законность выдачи оружия подозреваемому. В пресс-службе Росгвардии сообщали, что он является законным владельцем охотничьего гладкоствольного ружья с 17 сентября.