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Банк России оценил перспективы цифрового рубля

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Банк России выпустил доклад, в котором оценил перспективы ввода в обращение цифрового рубля. Регулятор примет решение на этот счет только после разработки платформы для российской электронной валюты и ее тестирования. Специалисты Центрального банка отметили ряд преимуществ внедрения цифрового рубля. Он может снизить риск валютизации российской экономики на фоне развития электронных платежных средств других стран. Кроме того, цифровой рубль повысит устойчивость системы расчетов внутри страны.

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