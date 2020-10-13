В Грозном отменили режим КТО

Режим контртеррористической операции (КТО) отменен в Грозном, где ранее в этот день были ликвидированы четыре боевика. Об этом 13 октября сообщил оперштаб Национального антитеррористического комитета в Чечне.

«Ранее введенные в соответствии с ФЗ от 6 марта 2006 года № 35 «О противодействии терроризму» меры и временные ограничения отменены», — сообщили в ведомстве.

Ранее, во вторник, в Грозном произошло столкновение правоохранителей с боевиками, в результате которого были ликвидированы четверо злоумышленников. Двое силовиков погибли. Гибель силовиков в Грозном подтвердил глава региона Рамзан Кадыров.

В этот же день в Октябрьском районе Грозного был введен режим КТО.

Следственными органами Следственного комитета РФ по Чеченской Республике возбуждено уголовное дело по факту гибели силовиков.