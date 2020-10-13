Лавров заявил о формировании повестки очного саммита Совбеза ООН

Москва ведет с партнерами обсуждение повестки очного саммита членов Совета Безопасности ООН. Об этом во вторник, 13 октября, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе презентации доклада «Утопия многообразного мира: как продолжается история» международного дискуссионного клуба «Валдай».

Глава МИДа напомнил, что президент России Владимир Путин в январе предложил организовать встречу лидеров стран — постоянных членов Совбеза ООН (РФ, США, Китай, Франция, Великобритания). Все указанные страны на данный момент выразили готовность принять участие в саммите.

«Мы рассчитываем, что, как только санитарно-эпидемиологическая обстановка позволит, такой саммит состоится. Пока мы находимся в контакте с нашими партнерами, согласовываем и концепцию саммита, и его повестку дня, включая элементы возможных итоговых договоренностей», — сказал он.

Он также отметил, что нынешний год богат на события, такие как 75-летие победы во Второй мировой войне и годовщина основания ООН.

«По нашему глубокому убеждению, сегодня, как никогда в последние десятилетия, от лидеров ведущих стран востребованы такие качества, как мудрость, дальновидность и политическая воля. И первыми эти качества, по нашему мнению, должны проявить лидеры пяти стран — постоянных членов Совета Безопасности», — заключил глава российского внешнеполитического ведомства.

18 июня Путин выразил уверенность, что саммит стран «ядерной пятерки» продемонстрирует общую приверженность его стран-участниц идеалам, за которые сражались их предки.

В начале марта президент США Дональд Трамп подтвердил свое согласие на саммит с лидерами «ядерной пятерки» и заявил о готовности обсудить контроль над вооружениями. Идею одобрили и в ООН.