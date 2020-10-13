США заявили о поддержке усилий Жээнбекова по возвращению Киргизии к порядку

Соединенные Штаты Америки поддерживают мирный и демократический переходный период в Кыргызской Республике. Об этом говорится в заявлении посольства США, опубликованном 13 октября на сайте дипмиссии.

«Очевидно, что одним из препятствий на пути демократического прогресса является попытка организованных преступных группировок оказать влияние на политику и выборы», — отметили в Вашингтоне. Об этом говорит подкуп голосов избирателей во время выборов в парламент 4 октября, насилие в Бишкеке 9 октября, нарушения на заседании парламента, допущенные 10 октября, полагают США.

Вашингтон поддерживает усилия президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова, политических лидеров, гражданского общества и ученых-юристов по возвращению политической жизни страны к конституционному порядку.

«Граждане и их лидеры должны продолжать борьбу против влияния организованной преступности и коррупции на политику. Конечной целью должно быть соблюдение Конституции Кыргызстана и верховенства закона», — добавили в посольстве.

Также Вашингтон поддерживает народ Кыргызстана в это время и призывает всех соседей страны и международных партнеров уважать суверенитет республики.

Ранее в этот день президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков признал незаконным решение парламента о назначении Садыра Жапарова премьер-министром страны. Причиной он назвал отсутствие кворума для принятия решения.

12 октября бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев обратился к Жээнбекову с призывом сложить полномочия. 13 октября Атамбаева поместили в СИЗО Государственного комитета национальной безопасности республики за организацию массовых беспорядков в стране.

10 октября Жээнбеков выразил готовность уйти в отставку в случае утверждения нового правительства во главе с Садыром Жапаровым.