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Уголовное дело возбудили по факту незаконной рубки леса в Якутии

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В Алданском районе Якутии возбуждено уголовное дело по факту незаконной вырубки леса. Ущерб от действий нарушителей оценивается в 3,5 млн рублей.

По данным правоохранительных органов, незаконная рубка выявлена на лесном участке вблизи города Томмот. Работники выполняли строительные работы при отсутствии разрешительных документов. Они произвели вырубку деревьев, ущерб от которой оценивается более чем в 3,5 млн рублей. Об этом сообщает ИА YakutiaMedia.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Ход расследования находится на контроле прокуратуры.

Ранее сообщалось, что житель Липецка вырубил на особо охраняемой природной территории столетние дубы. Злоумышленник успел вывезти три ствола, остальные деревья изъяты сотрудниками полиции. Ущерб от действий местного жителя оценивается в 20 млн рублей.

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