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В Генпрокуратуре России рассказали о фактах несоблюдения ограничительных мер

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Генеральная прокуратура России повсеместно пресекает факты несоблюдения ограничительных мер, введенных в регионах страны в связи с распространением коронавируса. Об этом 13 октября сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

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«При наличии угрозы распространения коронавирусной инфекции прокурорами повсеместно пресечены факты несоблюдения ограничительных мер, требований социального дистанцирования и санитарных норм на объектах торговли и в иных местах с массовым пребыванием людей», — сообщили агентству.

В большинстве регионов были выявлены случаи нарушения санитарных требований при организации учебного процесса в школах. Так, по представлениям прокурора Моготуйского района Забайкальского края в 10 учебных заведениях были установлены рециркуляторы для обеззараживания воздуха и организована термометрия.

Ранее во вторник замглавы Минздрава Олег Гриднев сообщил, что коечный фонд, предназначенный для коронавирусных больных в России, занят уже почти на 90%.

Накануне стало известно, что торговый центр «Охотный ряд», расположенный на Манежной площади в центре столицы, могут закрыть на 90 дней за нарушение мер профилактики коронавирусной инфекции.

10 октября в Роспотребнадзоре сообщили, что в связи с ростом заболеваемости COVID-19 служба усилила контроль за соблюдением требований санитарно-эпидемиологической безопасности жителями Москвы. Так, в субботу в столице прошли рейдовые проверки в крупных торговых центрах, офисах и культурных объектах. В рамках мониторинга было проверено 12 объектов торговли, из них в семи объектах были обнаружены нарушения — в шести магазинах «Пятерочка» и «Ашане». Лидером по количеству нарушений стала «Пятерочка» на Озерной улице.

Помимо того, нарушения санитарно-эпидемиологических требований были установлены при проверке Театра Луны на Малой Ордынке, в Театре имени Моссовета, торговых центрах «Столица» и «Солнечный» (ЗАО) и Московском цирке на Цветном бульваре.

По последним данным, в России выявлено 1 326 178 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 22 966 летальных исходов, выздоровели 1 031 785 человек.

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