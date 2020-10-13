Плавучие формы льда появились на реках в Якутии

На основных реках Якутии фиксируют понижение уровня воды. на некоторых притоках реки Вилюй уже фиксируют плавучие формы льда.

По данным специалистов, на участке Амги на четверо суток позже нормы появились забереги. На реке Яна наблюдается шугоход различной интенсивности. Об этом сообщает ИА YakutiaMedia.

Также плавучие формы льда появились на реке Индигирка у поселка Белая гора.

Уровень воды на основных реках понижается на 1–15 см в сутки.

Ранее сообщалось, что в Иркутской области два ребенка погибли, провалившись под лед. Дети играли на берегу и решили выйти на забереги.