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Тест на определение срока заразности пациентов с COVID-19 подан на регистрацию

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ПЦР тест-система на коронавирус для определения, как долго человек остается заразным, подана на регистрацию в России. Об этом во вторник, 13 октября, сообщил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов в ходе научно-практической онлайн-конференции «Пандемия 2020: вызовы, решения, последствия» в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС).

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«У нас разработана количественная ПЦР тест-система, которая подана сейчас на регистрацию и которая нам позволяет четко ответить на ряд вопросов. Ведь на настоящий момент вопрос остается открытым: как долго больной выделяет заразительное количество вируса и как долго при разных формах заболевания он остается опасным для окружающих», — сказал Горелов.

В ходе коференции главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России, директор НМИЦ терапии и профилактической медицины Оксана Драпкина рассказала, что заразиться или заразить других коронавирусной инфекцией после вакцинации препаратом «Спутник V» невозможно.

В августе Россия зарегистрировала первую в мире вакцину от коронавируса — «Спутник V». Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) 12 октября сообщил, что минздрав ОАЭ одобрил проведение в стране третьей фазы ее клинических исследований.

Результаты первой и второй фаз клинических исследований «Спутника V» показали, что устойчивый гуморальный и клеточный иммунный ответ достигнут у 100% добровольцев в Эмиратах без каких-либо серьезных побочных эффектов.

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