Власти Испании постановили уровнять зарплаты мужчин и женщин

Правительство Испании одобрило указ, запрещающий гендерное неравенство в оплате труда. Об этом заявила на пресс-конференции во вторник министр труда Иоланда Диас, сообщает агентство Reuters.

«С сегодняшнего дня мужчина и женщина больше не могут получать разное вознаграждение», — сказала она после еженедельного заседания кабинета министров.

Диас добавила, что теперь компании должны будут вести учет заработной платы с разбивкой по полу. Эти записи должны быть открытыми.

В 2018 году депутаты парламента Испании (Генеральных кортесов) от коалиции «Унидос-Подемос» разработали законопроект, который должен прекратить дискриминацию в зарплатах мужчин и женщин. Тогда проект поддержали практически все политические силы.

Ранее, в 2017 году, испанские агентство Efe и газета Expansion со ссылкой на отчет профсоюза UGT сообщали, что разрыв в оплате труда в стране составляет 23,25%. В среднем женщины в Испании зарабатывают почти на €6 тыс. в год меньше, чем мужчины.

12 октября социологи рассказали об отношении россиян к проблеме дискриминации.