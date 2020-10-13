Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Политика
Госдума в первом чтении одобрила проект о новом порядке формирования правительства
Общество
Минздрав внедрил в РФ единые алгоритмы лечения COVID-19
Экономика
В ЦБ допустили создание цифрового рубля как новой формы денег
Мир
Тихановская выдвинула ультиматум Лукашенко
Политика
Путин поручил доработать программу по госнацполитике
Сюжет:

В России коечный фонд для пациентов с COVID-19 заполнили почти на 90%

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Коечный фонд, предназначенный для коронавирусных больных в России, занят уже почти на 90%. Такие данные привел замглавы Минздрава Олег Гриднев во вторник, 13 октября, на онлайн-конференции «Пандемия 2020: вызовы, решения, последствия».

Турникет пройден: почему призывы к осторожности не услышали в обеих столицах
Рекордный рост заболеваемости коронавирусом и угрозы штрафов пока не мотивируют граждан использовать маски

Среди пациентов с коронавирусом, оказавшихся в больницах страны, у 20 % заболевание протекает с легкой степенью тяжести, уточнил он.

«То есть те пациенты, которые должны находиться, по сути, дома. Они занимают практически 20% коечного фонда, — рассказал он. — На сегодняшний день коечный фонд занят практически на 90%».

Гриднев подчеркнул, что в стране в период так называемой первой волны пандемии была отработана стационарная часть оказания помощи больным с COVID-19, однако амбулаторная часть нуждается в доработке.

Вместе с этим замглавы российского Минздрава назвал неоправданным строительство в стране большого числа инфекционных больниц, в частности для пациентов с коронавирусом. По его мнению, сколько бы ни было построено инфекционных больниц, они не смогут перекрыть ту потребность, которая сложилась в последнее время.

Гриднев подчеркнул, что существующая модель работы с перепрофилированием коек для пациентов с COVID-19 является самой оптимальной и правильной.

В конце сентября пресс-служба правительства России со ссылкой на Минздрав рассказала «Известиям», что за время пандемии коронавируса в стране для инфицированных было развернуто 184,3 тыс. коек. На тот момент под COVID-19 использовались 127 тыс. мест. При этом в правительстве подчеркнули, что при необходимости резервный коечный фон может быть развернут.

Согласно подсчетам «Известий», если принять цифру 184,3 тыс. за максимально возможное количество коек и вычесть из него число тех, что отданы под COVID-19 сейчас (127 тыс. коек), то разница составит 57,3 тыс. мест. Этот показатель можно считать резервным фондом.

По последним данным, в России выявлено 1 326 178 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 22 966 летальных исходов, выздоровели 1 031 785 человек.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020