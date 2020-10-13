В России коечный фонд для пациентов с COVID-19 заполнили почти на 90%

Коечный фонд, предназначенный для коронавирусных больных в России, занят уже почти на 90%. Такие данные привел замглавы Минздрава Олег Гриднев во вторник, 13 октября, на онлайн-конференции «Пандемия 2020: вызовы, решения, последствия».

Среди пациентов с коронавирусом, оказавшихся в больницах страны, у 20 % заболевание протекает с легкой степенью тяжести, уточнил он.

«То есть те пациенты, которые должны находиться, по сути, дома. Они занимают практически 20% коечного фонда, — рассказал он. — На сегодняшний день коечный фонд занят практически на 90%».

Гриднев подчеркнул, что в стране в период так называемой первой волны пандемии была отработана стационарная часть оказания помощи больным с COVID-19, однако амбулаторная часть нуждается в доработке.

Вместе с этим замглавы российского Минздрава назвал неоправданным строительство в стране большого числа инфекционных больниц, в частности для пациентов с коронавирусом. По его мнению, сколько бы ни было построено инфекционных больниц, они не смогут перекрыть ту потребность, которая сложилась в последнее время.

Гриднев подчеркнул, что существующая модель работы с перепрофилированием коек для пациентов с COVID-19 является самой оптимальной и правильной.

В конце сентября пресс-служба правительства России со ссылкой на Минздрав рассказала «Известиям», что за время пандемии коронавируса в стране для инфицированных было развернуто 184,3 тыс. коек. На тот момент под COVID-19 использовались 127 тыс. мест. При этом в правительстве подчеркнули, что при необходимости резервный коечный фон может быть развернут.

Согласно подсчетам «Известий», если принять цифру 184,3 тыс. за максимально возможное количество коек и вычесть из него число тех, что отданы под COVID-19 сейчас (127 тыс. коек), то разница составит 57,3 тыс. мест. Этот показатель можно считать резервным фондом.

По последним данным, в России выявлено 1 326 178 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 22 966 летальных исходов, выздоровели 1 031 785 человек.

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