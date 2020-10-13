Экстренное предупреждение объявили в Магадане из-за ухудшения погоды

Спасатели распространили экстренное предупреждение в связи с ухудшением погодных условий в Магаданской области. Дожди и ветер ожидаются в ближайшие сутки.

Согласно прогнозам, до конца дня 13 октября и ночью 14 октября ожидаются сильные осадки. 14 октября в Магадане и Ольском городском округе ветер усилится до 17–22 м/с. Об этом сообщает ИА MagadanMedia.

В Хасынском городском округе порывы ветра будут достигать 20 м/с.

Ранее сообщалось, что жителей Центральной России предупредили о заморозках к концу недели. Местам может выпасть снег. Погода изменится под влиянием холодной воздушной массы, которая придет с акватории Северного Ледовитого океана.