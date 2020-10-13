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Новый стрит-арт появился на трансформаторных будках в Тюмени и Тобольске

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Художники проектов «Вектор улиц» и «Морфология улиц» украсили две трансформаторные подстанции в Тобольске и две в Тюмени. Об этом сообщает пресс-служба СУЭНКО.

В Тюмени граффити можно увидеть на объектах СУЭНКО на улице Орджоникидзе, 47 и на пересечении улиц Хохрякова и 8 марта. В Тобольске — на подстанциях в 7-м микрорайоне, пишет портал «Наш город».

Ежегодно СУЭНКО поддерживает мероприятия, направленные на преображение городской среды, отметили в компании.

В сентября в Омске стартовал третий фестиваль «Омский стрит-арт». В нем участвуют известные в городе художники-граффитисты. В качестве локаций организаторы выбрали забор на улице Труда, подстанцию в парке Победы и стену дома по улице Ленина.

Во время первых двух фестивалей стрит-арта в Омске граффитисты преобразили трансформаторную будку на остановке «Поворотная», бетонный забор возле исторического парка «Россия — моя история», а также стены гаражей по бульвару Архитекторов.

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