ГИБДД разъяснила штрафы за нарушения водителей на пешеходных переходах. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на ГИБДД России 13 октября.

По информации издания, ранее в соцсетях была распространена инструкция для инспекторов по наказанию водителей на пешеходных переходах, МВД России подтвердили ее подлинность.

Согласно ПДД, водитель, приближаясь к нерегулируемому переходу, должен уступить дорогу пешеходам, переходящим улицу или «вступившим на проезжую часть». При повороте он также должен уступить пешеходам, пересекающим проезжую часть, куда поворачивает машина. «Уступить дорогу» — значит не начинать или продолжать движение автомобиля, если это вынудит пешехода «изменить направление движения или скорость».

Уточняется, что случаи, когда траектория движения машины не пересекается с траекторией движения пешехода, не должны трактоваться как повод для наказания водителя.

«В качестве доказательств нарушения нужно использовать видеозаписи и «объяснения пешеходов», — отмечается в сообщении.

Верховный суд разъяснил эти правила еще в 2012 году, но не все сотрудники ГИБДД следуют им, в связи с чем и была подготовлена соответствующая инструкция, приводит издание разъяснения МВД.

Ранее, 7 октября, глава Министерства внутренних дел РФ Владимир Колокольцев предложил повышать штрафы и ужесточать наказания за повторные нарушения правил дорожного движения.

Он напомнил, что штраф за повторное нарушение ПДД на сегодняшний день составляет 100 рублей и назвал сумму «анахронизмом». При этом многие нарушители не останавливаются, даже имея десятки штрафов, подчеркнул он, а значит, необходимо разрабатывать более серьезные меры воздействия.