ГИБДД разъяснила штрафы за нарушения водителей на пешеходных переходах
ГИБДД разъяснила штрафы за нарушения водителей на пешеходных переходах. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на ГИБДД России 13 октября.
По информации издания, ранее в соцсетях была распространена инструкция для инспекторов по наказанию водителей на пешеходных переходах, МВД России подтвердили ее подлинность.
Согласно ПДД, водитель, приближаясь к нерегулируемому переходу, должен уступить дорогу пешеходам, переходящим улицу или «вступившим на проезжую часть». При повороте он также должен уступить пешеходам, пересекающим проезжую часть, куда поворачивает машина. «Уступить дорогу» — значит не начинать или продолжать движение автомобиля, если это вынудит пешехода «изменить направление движения или скорость».
Уточняется, что случаи, когда траектория движения машины не пересекается с траекторией движения пешехода, не должны трактоваться как повод для наказания водителя.
«В качестве доказательств нарушения нужно использовать видеозаписи и «объяснения пешеходов», — отмечается в сообщении.
Верховный суд разъяснил эти правила еще в 2012 году, но не все сотрудники ГИБДД следуют им, в связи с чем и была подготовлена соответствующая инструкция, приводит издание разъяснения МВД.
Ранее, 7 октября, глава Министерства внутренних дел РФ Владимир Колокольцев предложил повышать штрафы и ужесточать наказания за повторные нарушения правил дорожного движения.
Он напомнил, что штраф за повторное нарушение ПДД на сегодняшний день составляет 100 рублей и назвал сумму «анахронизмом». При этом многие нарушители не останавливаются, даже имея десятки штрафов, подчеркнул он, а значит, необходимо разрабатывать более серьезные меры воздействия.