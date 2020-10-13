Гинцбург предупредил о «коварстве» коронавируса

Коронавирус вызывает у 10-15% пациентов, переболевших в тяжелой форме, выработку антител к интерферону – защитному белку, выделяемому организмом для борьбы с вирусами. Об этом во вторник, 13 октября, сообщил директор центра Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с «РИА Новости».

«Сейчас, чем больше мы узнаем про механизм патогенеза этого возбудителя, тем (больше) мы понимаем, что он становится в нашем представлении все более коварным», — сказал Гинцбург.

Например, по его словам, у 10-15% переболевших в тяжелой форме — антитела к интерферону, «которые блокируют не то что вторичный иммунный ответ, а даже и врожденный иммунный ответ».

6 октября в Роспотребнадзоре сообщали, что максимальный показатель коллективного иммунитета к коронавирусу зафиксирован среди дошкольников и детей младших классов.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По состоянию на 13 октября в России количество выявленных случаев заболевания COVID-19 достигло 1 326 178, в том числе 13 868 — за последние сутки. Полностью вылечился 1 031 785 человек, зафиксировано 22 966 случаев летального исхода.

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