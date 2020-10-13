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Кадыров заявил, что ликвидированные в Грозном боевики могли прибыть из-за рубежа

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Ликвидированные в Грозном боевики могли прибыть из-за рубежа, заявил во вторник, 13 октября, глава Чечни Рамзан Кадыров.

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«В Чеченской Республике давно покончили с террористическими формированиями. Информация же о том, что в регион из-за рубежа прибыли участники незаконных вооруженных формирований, у правоохранительных органов появилась заблаговременно. Проводились оперативные мероприятия по их поимке», — написал он в своем Telegram-канале.

По словам главы республики, местные жители помогли в определении местоположения террористов.

Первыми на место происшествия, как отметил Кадыров, прибыли сотрудники ОМОНа Грозненского ЛО МВД России на транспорте.

«К сожалению, двое сотрудников правоохранительных органов республики погибли от рук «шайтанов». От имени Регионального общественного фонда имени первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова родственникам погибших будет оказана всемерная помощь», — добавил он.

Боевики планировали теракты на территории республики, подчеркнул Кадыров.

«С места боестолкновения изъяты оружие, средства связи, боеприпасы», — написал Кадыров.

Обстановка как в Грозном, так и в регионе «в целом стабильная и спокойная», добавил он.

Ранее во вторник в Октябрьском районе Грозного был введен режим контртеррористической операции (КТО). Там произошло столкновение правоохранителей с боевиками, в результате которого были ликвидированы двое бандитов и ранен старший оперуполномоченный лейтенант Алихан Даудов.

Позднее стало известно, что были ликвидированы четверо боевиков. Источник ТАСС сообщил, что спецоперация в Октябрьском районе Грозного окончена, идет осмотр места перестрелки. Дом, где были блокированы боевики, горит.

В результате операции погибли два сотрудника транспортного ОМОНа.

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