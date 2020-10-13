Два инфекционных центра достроят в ЯНАО до конца года

В Ямало-Ненецком автономном округе сроки сдачи двух инфекционных госпиталей сдвинули на конец декабря 2020 года. Об этом сообщает сайт окружного правительства.

В Салехарде госпиталь сможет принять до 100 пациентов, в Новом Уренгое — до 200. По данным властей, подрядчик обязуется завершить строительство до конца года, пишет ИА «Ура.ру».

В Салехарде сейчас подходят к концу кровельные работы, монтируются системы вентиляции, отопления, теплый пол. Уже возведены КПП, локальные очистные сооружения, пункт дезинфекции транспорта.

В госпитале в Новом Уренгое строители выполняют внутренние отделочные работы, обустраивают наружные инженерные сети, устанавливают канализационно-очистные сооружения. Пусконаладочные работы запланированы на вторую половину октября.

На строительство обоих учреждений направлено 2,5 млрд рублей. С чем связана корректировка сроков сдачи объектов, не уточняется.

Накануне, 12 октября, Минобороны сообщило о начале строительства многофункциональных медицинских центров в Астрахани и городе Нариманов (Астраханская область). Будущие центры рассчитаны на 100 койко-мест каждый.