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Пол Милгром узнал о своей Нобелевской премии от соседа

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Пол Милгром узнал о своей Нобелевской премии от соседа. Большую новость сообщил второй лауреат — Роберт Уилсон. Дома ученых находятся рядом на территории Стэнфордского университета.

Милгром и Уилсон описали новые форматы аукционов по продаже товаров и услуг, а также исследовали, как ведут себя участники торгов. Церемония награждения состоится в декабре в онлайн-формате. Премию в области экономики учредили в 1968 году в честь 300-летия Государственного банка Швеции, который спонсирует Нобелевский фонд.

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