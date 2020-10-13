Человек погиб в ДТП с участием двух грузовиков в Москве

Один человек погиб в результате аварии на 23-м км Киевского шоссе в Москве. Об этом сообщает РЕН ТВ 13 октября.

По предварительным данным, в аварию попали грузовик и легковая машина.

При этом источник агентства городских новостей «Москва» сообщает о столкновении двух грузовых автомобилей — Hyundai Porter и «КамАЗа».

Как передает телеканал «360», один из грузовиков сломался и съехал на обочину для ремонта. В этот момент в него врезалась иномарка.

На месте ДТП работают городские службы. Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее в этот же день сообщалось, что в Новой Москве в результате аварии с участием двух фур пострадал один человек. ДТП произошло на Калужском шоссе в городе Троицке. Две фуры столкнулись лоб в лоб, в результате одна из машин вылетела в кювет.