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Октябрь 2020 года обещает стать самым теплым за всю историю метеонаблюдений

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Октябрь 2020 года в Москве может стать самым теплым за всю историю метеонаблюдений, сообщает портал «Метеоновости» 13 октября.

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«С первых дней месяца дневная температура уверенно приближалась к двадцатиградусной отметке, и на опорной метеостанции города, ВДНХ, максимальное значение достигало +19,8. <...> Подобного тепла и столь длительного периода сухой погоды в октябре история не знает», — говорится в сообщении метеопортала.

Уточняется, что ежедневно среднесуточное значение температуры превышает норму на 2–7 градусов. Ее среднее значение за прошедшие октябрьские дни составляет +12,3 градуса, что почти на пять градусов выше обычных для этой поры значений.

Кроме того, в текущем октябре мало дождей — пока лишь 14 мм осадков, что составляет 24% от месячной нормы.

Эксперты отмечают, что за весь ряд инструментальных наблюдений над погодой, проводимых в Москве с 1879 года, самым теплым пока остается октябрь 2008 года с его средней температурой +9 градусов, что на 3,9 градуса выше нормы. Октябрь прошлого года также был теплым, однако в нем среднемесячная температура составила +8,8 градуса.

Синоптики также предупредили, что уже в субботу, 17 октября, существенно похолодает, но температура воздуха тем не менее будет в пределах климатической нормы, и лишь третья декада месяца ожидается холоднее обычного на 1–2 градуса.

Ранее, 8 октября, сообщалось, что в сентябре 2020 года была зафиксирована рекордная температура поверхности Земли в этот период за всю историю наблюдений. Согласно данным программы мониторинга Земли Европейского союза Copernicus, с сентября 2019 года и до сентября 2020 года Земля нагрелась на 1,3 градуса по Цельсию выше доиндустриального уровня.

Такой показатель, отметили эксперты, близок к значению в 1,5 градуса, при котором могут начаться серьезные последствия из-за слишком высокой температуры.

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