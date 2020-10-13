Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Происшествия
Опубликованы кадры с места обнаружения тела нижегородского стрелка
Общество
В Роспотребнадзоре назвали противопоказания для вакцинации от COVID-19
Общество
В России за сутки выявили 13 868 случаев заболевания COVID-19
Общество
На Северном Кавказе с 2019 года предотвращено 19 терактов
Общество
Правительство ужесточило ответственность за незаконный вывоз леса из РФ

Основатель брендов «Довгань» и «Смак» задержан в США

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В США задержали основателя брендов «Довгань», «Красная линия» и «Смак», предпринимателя Германа Лиллевяли, обвиняемого в России в мошенничестве. Об этом во вторник, 13 октября, пишет РБК со ссылкой на два источника, знакомых с ходом дела.

Советский цирк: как аферист заработал на ностальгии по СССР
Силовики разоблачили в Кирове очередную ячейку сектантов-экстремистов

По данным следствия, бизнесмен, будучи владельцем инвестиционного холдинга, маскировал манипуляции по хищению средств состоятельных клиентов, выдавая их за брокерские услуги. Обвиняемый и его подельники заключали договоры с инвесторами на крупные суммы. При этом они убеждали клиентов, что предлагаемая стратегия не только гарантирует возврат средств и сохранность вложений, но и серьезно приумножит их. На деле мошенники присваивали деньги. Суммарный ущерб может составлять до 9 млрд рублей.

Как рассказал представитель группы инвесторов, судившихся с Лиллевяли в США, предприниматель находится в американской иммиграционной тюрьме уже более месяца. В начале года он въехал в США по эстонскому паспорту, а перед тем продал в Эстонии автомобиль и недвижимость. При отсутствии визы он мог оставаться в Штатах в течение 90 дней. В это время суд Южного округа штата Флорида рассмотрел иск инвесторов к Лиллевяли и в результате постановил взыскать с предпринимателя более $32 млн.

Несколько месяцев спустя Лиллевяли задержали иммиграционные власти. Ввиду поданного Россией в Интерпол уведомления о розыске Лиллевяли остается под арестом.

По словам одного из источников издания, российские правоохранительные органы добиваются выдачи предпринимателя, но ситуация осложняется тем, что между Россией и США нет соглашения об экстрадиции. Помимо того, Лиллевяли въехал в Штаты как гражданин Эстонии.

В июне Хорошевский суд Москвы объявил Лиллевяли в международный розыск. Расследование дела длится на протяжении полутора лет.

Среди обманутых инвесторов были известные люди, в том числе режиссер Никита Михалков и вратарь столичного ФК «Локомотив» и российской сборной Маринато Гильерме.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020