Основатель брендов «Довгань» и «Смак» задержан в США

В США задержали основателя брендов «Довгань», «Красная линия» и «Смак», предпринимателя Германа Лиллевяли, обвиняемого в России в мошенничестве. Об этом во вторник, 13 октября, пишет РБК со ссылкой на два источника, знакомых с ходом дела.

По данным следствия, бизнесмен, будучи владельцем инвестиционного холдинга, маскировал манипуляции по хищению средств состоятельных клиентов, выдавая их за брокерские услуги. Обвиняемый и его подельники заключали договоры с инвесторами на крупные суммы. При этом они убеждали клиентов, что предлагаемая стратегия не только гарантирует возврат средств и сохранность вложений, но и серьезно приумножит их. На деле мошенники присваивали деньги. Суммарный ущерб может составлять до 9 млрд рублей.

Как рассказал представитель группы инвесторов, судившихся с Лиллевяли в США, предприниматель находится в американской иммиграционной тюрьме уже более месяца. В начале года он въехал в США по эстонскому паспорту, а перед тем продал в Эстонии автомобиль и недвижимость. При отсутствии визы он мог оставаться в Штатах в течение 90 дней. В это время суд Южного округа штата Флорида рассмотрел иск инвесторов к Лиллевяли и в результате постановил взыскать с предпринимателя более $32 млн.

Несколько месяцев спустя Лиллевяли задержали иммиграционные власти. Ввиду поданного Россией в Интерпол уведомления о розыске Лиллевяли остается под арестом.

По словам одного из источников издания, российские правоохранительные органы добиваются выдачи предпринимателя, но ситуация осложняется тем, что между Россией и США нет соглашения об экстрадиции. Помимо того, Лиллевяли въехал в Штаты как гражданин Эстонии.

В июне Хорошевский суд Москвы объявил Лиллевяли в международный розыск. Расследование дела длится на протяжении полутора лет.

Среди обманутых инвесторов были известные люди, в том числе режиссер Никита Михалков и вратарь столичного ФК «Локомотив» и российской сборной Маринато Гильерме.