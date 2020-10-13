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Пожарный погиб при ликвидации горения в квартире в Хабаровском крае

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В Комсомольске-на-Амуре (Хабаровский край) при исполнении служебного долга погиб пожарный. Он участвовал в ликвидации горения в квартире.

Возгорание произошло в десятиэтажном доме на улице Гамарника. По данным МЧС, густой дым шел с балкона на десятом этаже. С улицы к балкону приставили автолестницу, по которой расчет смог проникнуть внутрь помещения. Пройти в квартиру со стороны подъезда не давала металлическая дверь сейфового типа, которую пришлось вскрывать.

По автолестнице в квартиру поднялся начальник караула специальной пожарно-спасательной части № 1 специального управления ФПС № 24 Олег Крюков. Он направился в глубину квартиры, чтобы проверить, не остались ли там жильцы, и погиб. У него остались жена и трое несовершеннолетних детей. Об этом пишет ИА «Хабаровский край сегодня».

Возгорание площадью около 40 кв. м было ликвидировано меньше чем за час. Огонь повредил домашние вещи, стены, полы и потолок. Никто из жильцов не пострадал.

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