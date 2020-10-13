В Колорадо лесной пожар перекинулся на территорию военной базы США

Лесной пожар в американском штате Колорадо перекинулся на территорию базы Сухопутных войск США Форт-Карсон. Об этом сообщает The Denver Post.

Пожар бушует с 11 октября. К настоящему моменту выгорело около 240 га земли, огонь распространился на учебно-боевую зону.

Сооружения на территории базы не пострадали. Информации о пострадавших не поступало.

В ликвидации огня принимают участие более 100 пожарных. Для тушения они используют вертолеты UH-60 Black Hawk. Причины возгорания пока не установлены. Огонь локализован на 10%.

3 октября сообщалось, что в Калифорнии лесные пожары уничтожили 1,6 млн га земли.

В сентябре в США было зафиксировано 94 лесных пожара, в результате которых погибли 33 человека, сообщает телеканал «Звезда».