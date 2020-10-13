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Водителя и кондуктора поощрят после инцидента со стрельбой под Нижним Новгородом

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Водителя автобуса и кондуктора, которые вывезли пассажиров с места стрельбы в поселке в Нижегородской области, поощрят. Об этом 13 октября сообщил директор Борского пассажирского автотранспортного предприятия Евгений Суздальцев.

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Инцидент произошел накануне на остановке в поселке Большеорловское Борского района.

По словам Суздальцева, кондуктор заметила молодого человека с оружием, когда тот начал стрелять в жителей и повернулся в сторону автобуса, чтобы открыть огонь.

«Экипаж — молодцы, не растерялись в этой сложной обстановке. Кондуктор сказала пассажирам пригнуться или лечь на пол, а водитель оперативно покинул остановку», — цитирует директора автотранспортного предприятия «РИА Новости».

На автобусе остались повреждения от выстрелов, но люди в салоне не пострадали благодаря действиям водителя и кондуктора, обоих планируется наградить премией и грамотами, добавил Суздальцев.

В стрельбе подозревается 18-летний Даниил Монахов. Предположительно, молодой человек поссорился с бабушкой, после чего выстрелил в пенсионерку, а затем открыл огонь по людям на автобусной остановке.

Погибли три человека, трое получили тяжелые ранения и были госпитализированы, в том числе и бабушка нападавшего. Пенсионерке провели операцию, ее состояние оценивается как крайне тяжелое.

Тело Монахова было обнаружено утром во вторник, 13 октября, в лесополосе неподалеку от поселка. По предварительным данным, он покончил с собой. Ему проведут посмертную психолого-психиатрическую экспертизу, следователи проверят законность выдачи юноше оружия.

Возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц (ч. 2 ст. 105 УК РФ).

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