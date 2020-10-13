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Проведение массовых мероприятий ограничили в городе в Амурской области

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В Свободном (Амурская область) оперативный штаб принял решение о запрете проводить массовые мероприятия. Ситуация связана с обострением эпидемиологической обстановки по коронавирусу.

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По словам главы Свободного Владимира Константинова, неделей ранее в городе фиксировалось в среднем по два случая COVID-19. Сейчас заболеваемость достигает 13 новых случаев в день.

Со 2 по 8 октября зарегистрировано 33 случая заболевания, что на 54% больше предыдущей недели.

«Ситуация обостряется, и в рамках предупредительных мер мы работаем и с предпринимательским сообществом, и с жителями города по соблюдению санитарных норм и масочного режима. Мы провели серию рейдов совместно с сотрудниками Роспотребнадзора, ГИБДД и полиции. За несоблюдение правил были составлены протоколы об административных нарушениях, — цитирует Владимира Константинова Амурская служба новостей.

С нарастающим итогом в Свободном выявлено 753 случая заболевания.

За минувшие сутки в России выявлено 13 868 новых случаев заболевания COVID-19. Больше всего заразившихся коронавирусом — в Москве (4 618), Санкт-Петербурге (557) и Подмосковье (420). Всего с начала распространения коронавируса в России выявлен 1 326 178 случаев заражения в 85 регионах.

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