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Опубликованы кадры с места обнаружения тела нижегородского стрелка

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В распоряжении телеканала РЕН ТВ появились кадры с места обнаружения тела молодого человека, подозреваемого в убийстве трех человек в Нижегородской области.

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Тело 18-летнего Данила Монахова было найдено утром во вторник, 13 октября, в лесополосе неподалеку от поселка Большеорловское Борского района. По предварительным данным, он покончил с собой.

Трагедия произошла накануне. Предположительно, молодой человек поссорился с бабушкой, после чего выстрелил в пенсионерку, а затем открыл огонь по людям на автобусной остановке в поселке.

Погибли три человека, еще трое получили тяжелые ранения и были госпитализированы, в том числе и бабушка нападавшего. Пенсионерке провели операцию, ее состояние оценивается как крайне тяжелое.

Самому Монахову проведут посмертную психолого-психиатрическую экспертизу, а также проверят законность выдачи ему оружия. По данным Росгвардии, юноша являлся законным владельцем охотничьего гладкоствольного ружья с 17 сентября.

Возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц (ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Как стало известно телеканалу РЕН ТВ, Даниил обучался в интернате для инвалидов. Ранее очевидец стрельбы рассказала детали произошедшего.

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