Два человека погибли при пожаре в гараже в Якутии

Следователи проводят проверку по факту гибели двух человек при пожаре в Якутии. Тела мужчин нашли в машине в гараже.

Трагедия произошла в селе Томтор Мегино-Кангаласского района. По данным правоохранительных органов, пожар произошел в частном гараже, при ликвидации возгорания в сгоревшем автомобиле Subaru нашли тела мужчин 22 и 26 лет. Об этом пишет ИА SakhaNews.

На телах обнаружены следы термических повреждений. По данным следствия, гибель мужчин не носит криминального характера. В рамках проверки изъят автомобиль, а также электрический провод, находившийся внутри гаража.

Ранее сообщалось, что в Калуге 47-летний мужчина погиб при хлопке газа в гараже во время ремонта автомобиля. Его 65-летний знакомый госпитализирован.