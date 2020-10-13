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Еще 1750 человек вылечились от COVID-19 в Москве

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Еще 1750 человек вылечились от коронавируса в Москве за минувшие сутки, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова во вторник, 13 октября.

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«За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 1750 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 264 500», — сообщила она.

Пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением, получают соответствующие рекомендации, добавила Ракова.

Вылечившимся же москвичам предлагают стать донорами плазмы. Донором может стать человек в возрасте от 18 до 55 лет, переболевший коронавирусом и не имеющий хронических заболеваний. Донор должен иметь отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С.

Также выздоровевшие горожане могут стать волонтерами и помогать тем, кто лечится от COVID-19 на дому.

9 октября мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что число новых случаев COVID-19 в столице вышло на уровень апреля, также выросло число тяжелых больных.

На данный момент, отметил градоначальник, в Москве не планируется вводить новые ограничения.

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