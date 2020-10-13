Еще 1750 человек вылечились от COVID-19 в Москве

Еще 1750 человек вылечились от коронавируса в Москве за минувшие сутки, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова во вторник, 13 октября.

«За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 1750 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 264 500», — сообщила она.

Пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением, получают соответствующие рекомендации, добавила Ракова.

Вылечившимся же москвичам предлагают стать донорами плазмы. Донором может стать человек в возрасте от 18 до 55 лет, переболевший коронавирусом и не имеющий хронических заболеваний. Донор должен иметь отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С.

Также выздоровевшие горожане могут стать волонтерами и помогать тем, кто лечится от COVID-19 на дому.

9 октября мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что число новых случаев COVID-19 в столице вышло на уровень апреля, также выросло число тяжелых больных.

На данный момент, отметил градоначальник, в Москве не планируется вводить новые ограничения.