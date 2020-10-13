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Число выявленных случаев COVID-19 на Украине превысило 270 тыс.

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Число выявленных случаев заболевания COVID-19 на Украине за сутки возросло на 5133, превысив 270 тыс., следует из данных, опубликованных на сайте украинской Системы мониторинга распространения коронавируса 13 октября.

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Больше всего новых случаев за минувшие сутки выявлено в Харьковской области (439), в Киеве (397), а также в Львовской (341) и Днепропетровской (305) областях.

Общее количество выявленных случаев заболевания COVID-19 в стране достигло 270 587. Выздоровели 116 562 пациента, из них 2152 — за последние сутки. Скончались 5122 человека за всё время распространения коронавируса.

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко призвал продлить карантин в стране до конца текущего года, передает «112 Украина».

Ранее, 13 октября, украинский блогер и политик Анатолий Шарий рассказал, что страна может начать закупать российскую вакцину от коронавируса под видом европейской.

По его словам, препарат будут направлять в Евросоюз, там его перельют и привезут на Украину уже «не как российскую вакцину», пишет «Газета.ру».

9 октября депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Александр Кaчура призвал Киев закупить российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», так как главным приоритетом для государства должны быть жизнь и здоровье граждан.

Однако позднее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна получит «настоящую» вакцину из Евросоюза.

Российский лидер Владимир Путин, в свою очередь, несколькими днями ранее выражал готовность поставить Украине «Спутник V» в случае необходимости.

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