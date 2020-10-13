Роддом в Таганроге обвинили в краже новорожденного

Жительница Таганрога обвинила местный роддом к краже новорожденного сына. Инцидент произошел в августе 2020 года. Она по-прежнему не может получить своего ребенка из роддома.

О случившемся сообщает RostovGazeta со ссылкой на активиста Александра Пономарева, к которому за поддержкой обратилась пострадавшая. По его словам, сразу же после рождения сына женщине сказали, что ребенок слишком маленький, и ему необходимо лечение в стационаре. Мать дала согласие на медицинские манипуляции, но ребенка ей не показали.

В течение двух недель женщина передавала ребенку памперсы через медсестру, личный контакт ей не разрешали из-за коронавируса. Однако по окончании периода госпитализации матери сына не вернули и не выдали документы на оформление малыша в загсе. По словам лечащего врача, документы на оформление ребенка передали на усыновление в органы опеки.

При помощи общественника женщине удалось попасть на прием к заместителю гравврача роддома. Из документов следовало, что она, якобы, родила, не подтвердив свою личность, после чего покинула роддом, оставив ребенка. В связи с этим его поместили в дом малютки и оформили в загсе без указания матери и отца.

По словам Пономарева, это третий случай в Таганроге, когда мать не может получить своего ребенка их роддома.

Ранее сообщалось, что в Йошкар-Оле из роддома похитили новорожденную девочку. Ее мать вышла из палаты на процедуры, а когда вернулась, то уже не обнаружила дочери.