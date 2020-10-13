Маршрут крестного хода изменят в Нижнекамске из-за коронавируса

В Нижнекамске в этом году изменят маршрут крестного хода. Это связано с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией. Шествие запланировано на 14 октября и посвящено празднику Покрова Пресвятой Богородицы.

В среду прихожане разделятся на две группы и пойдут из разных концов города к строящемуся в 49-м микрорайоне храму. Первая группа двинется от церкви Казанской иконы Божией Матери в поселке Красный Ключ. Вторая группа начнет шествие от Покровского храма в селе Большое Афанасово. Группы будут идти каждая своим маршрутом.

Шествия сопроводят представители полиции. Участников крестного хода обязали соблюдать социальную дистанцию и находиться в масках. Отказаться от участия рекомендовали людям старше 65 лет, пишет ИА «Татар-информ».

13 октября сообщалось, что от осложнений на фоне COVID-19 умер настоятель московского храма Иоанна Кронштадтского протоиерей Димитрий Арзуманов. Ему было 56 лет.