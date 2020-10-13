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Эксперты вывели «индекс тревожности» из-за COVID-19 у жителей РФ и СНГ

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Специалисты оценили тревожное состояние жителей России и стран СНГ в связи с распространением коронавируса. Об этом во вторник, 13 октября, сообщает РБК со ссылкой на исследование Brand Analytics.

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Аналитики вывели «индекс тревожности» из-за COVID-19, который равен числу упоминаний темы вируса в соцмедиа в течение дня на каждые 10 тыс. населения.

Согласно экспертному мнению, в России тревожность из-за пандемии коронавируса оказалась выше, чем на Украине, в Казахстане, Белоруссии, Армении и Молдавии.

Пик тревожности, по данным отчета, пришелся на конец марта — начало апреля. Самым высоким он оказался в России и достиг максимума в районе 8 апреля, во время второй недели нерабочих дней, введенных президентом России Владимиром Путиным, — в это время «индекс тревожности» составлял более 190.

Меньший «индекс тревожности» в это время, по подсчетам аналитиков, был у Молдавии (180 на пике). Еще меньше беспокоились из-за пандемии на Украине (чуть больше 120 на пике) и в Белоруссии (почти 120 на пике).

Самые низкие показатели тревожности зафиксировали в Казахстане (немногим меньше 60 на пике) и Армении (чуть более 60 на пике).

В начале октября на фоне увеличения случаев заболеваемости COVID-19 российский «индекс тревожности» вновь начал расти, но его значения далеки от весенних — к 9 октября индекс приблизился к 30.

6 октября «Известия» опубликовали данные соцопроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) об отношении россиян к коронавирусу. Согласно исследованию общественного мнения, 74% респондентов опасаются, что у них или их близких выявят коронавирус. В то же время каждый девятый опрошенный (11% респондентов) заявил, что не испытывает страха.

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